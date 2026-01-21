Вручил цветы и подал в суд: как подарок от неизвестного может сделать вас должником

Получение подарка от неизвестного отправителя не означает, что человек автоматически становится должником, сообщила РИАМО адвокат, советник по защите семьи и бизнеса Яна Воробьева.

Ранее жительница Москвы пожаловалась на хитрого, но подлого ухажера. Он, получив отказ, провернул целую схему, чтобы вернуть себе средства за подаренные девушке роскошные букеты. Молодой человек через суд взыскал с нее деньги, представив поддельный договор на поставку цветов. В результате москвичке заблокировали счета за долг.

«Договор считается заключенным только при наличии волеизъявления конкретного лица (подписи, подтверждения заказа или фактического принятия услуги). Если женщина действительно не заказывала цветы и не принимала их, обязанность по оплате не возникает. Сам факт доставки подарков не означает заключение договора. Поэтому либо договора не было вовсе, либо он оформлялся не ею», — пояснила Воробьева.

Она добавила, что в подобных случаях обычно речь идет о мошенничестве (использовании чужих персональных данных, поддельных подписей, фиктивных аккаунтов, подставных телефонов или электронных «галочек»). Заказ может оформляться онлайн от имени жертвы без ее ведома. В этом случае необходимо доказывать факт мошенничества.

«Не стоит принимать и подтверждать получение подарков от неизвестных лиц и передавать какие-либо коды или данные „для доставки“. Все сообщения и попытки навязать услуги важно сохранять. При требованиях об оплате нужно оспаривать сам факт заключения договора, поскольку именно взыскатель обязан доказать, что договор был заключен добровольно», — рассказала адвокат.

