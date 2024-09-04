Врип главы Раменского округа проверил ход строительства ФОКа «Борисоглебский»

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Врип главы Раменского городского округа Эдуард Малышев посетил строительную площадку физкультурно-оздоровительного комплекса «Борисоглебский» на ул. Махова. На данный момент здесь проводят армирование несущих балок, кирпичную кладку, устройство хозяйственно-бытовой канализации и холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Общая площадь спортивного объекта составит 2556,63 кв. м. Комплекс включает в себя зал для бадминтона, бассейн, зал для занятий боксом и тренажерный зал.

Врип главы Раменского городского округа подчеркнул важность этого проекта.

«Его реализация стала возможной благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта „Демография“», — отметил Малышев.

Он добавил, что будет продолжать лично контролировать вопрос строительства ФОКа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.