ВрИП главы Дмитровского округа провел личный прием жителей

Одна из заявительниц обратилась с просьбой сделать дорогу в деревне Глебездово: на картах она есть, а по факту — нет. Михаил Николаевич внимательно выслушал и попросил своего заместителя главы округа Сергея Лопатникова, а также председателя комитета по управлению имуществом округа Дмитрия Гребенева встретиться с собственником земли и выяснить: готов ли он взять на себя организацию общедоступного подъездного пути к деревне и по самому населенному пункту?

«Уверен, что у нас получится решить вопрос положительно, у вас в деревне будет дорога», — сказал Михаил Николаевич.

Татьяна Дорожкина почти двадцать лет работает врачом в Дмитровской больнице. Она обратилась к руководителю округа с просьбой помочь в приватизации служебной квартиры, в которой она проживает. Михаил Шувалов ответил, что в ближайшее время она получит возможность приватизировать свое жилье.

Людмила из Деденево попросила помочь ее дочери (ребенку-инвалиду) с бесплатными занятиями плаванием для укрепления здоровья.

«Через неделю ваша дочка начнёт бесплатно заниматься плаванием в бассейне „Кашалот“. Вы согласны с таким вариантом?» — спросил Михаил Николаевич.

Людмила осталась очень довольна и от всей души поблагодарила Михаила Николаевича.

«Губернатор Андрей Воробьев всегда говорит о том, что власть должна быть открыта для каждого человека, чтобы он мог рассказать о том, что его волнует. И для меня как руководителя любой формат работы с жителями важен. Встречаюсь с ними не только на личных приёмах, но и во время рабочих выездов и обходов. Очень рад, что дмитровчане открыты к диалогу и искренне переживают за свою малую родину», — сказал Михаил Шувалов, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа.