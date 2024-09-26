Врио главы Котельников встретился с жителями дома № 15 по улице Кузьминская

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Котельники Михаил Соболев провел встречу с жителями, одной из тем для обсуждений стал вопрос подтопления подвальных помещений. В связи с изношенностью коммуникаций в подвале произошли заливы стоками, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Управляющая организация уже предприняла меры, частично заменив канализационные коллекторы, что является важным шагом к решению этой проблемы. Теперь необходимо провести промывку и дезинфекцию данных площадок.

Кроме того, на встрече был поднят вопрос о состоянии детской игровой и спортивной площадок. Михаил Соболев указания провести сварочные работы, привести в порядок баскетбольные кольца, восстановить ограждение и калитку. Это улучшит условия отдыха и занятий спортом молодежи нашего города.

Все необходимые работы будут проведены до следующей недели.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.