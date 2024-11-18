Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа встретился с бойцами СВО

Иван Курданин, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа, встретился с бойцами, участвующими в специальной военной операции, которые приехали в краткосрочный отпуск, передает пресс-служба администрации мунипалитета.

Встреча прошла в теплой и непринужденной обстановке за чашкой чая.

Завязался мужской разговор: бойцы коротко рассказывали о себе: кто с какого направления, какая нужна потребность в той или иной технике.

Казак попросил в его подразделение, занимающееся разведкой, автомобиль и генератор.

«Автомобиль уже есть, он проходит всю необходимую подготовку перед отправкой на СВО. Генератор тоже будет передан в ближайшее время», — отметил Курданин.

Владимир с позывным Яхрома озвучил просьбу о необходимости системы радиоэлектронной борьбы против дронов для установки на автомобиль. Иван Юрьевич просьбу принял.

Одному из бойцов руководитель муниципалитета подарил новый бронежилет, который покупал для работы в Мариуполе: «Мне он сейчас не нужен, а ему — будет обеспечивать надёжную защиту»

Во время встречи была затронута важная тема — вовлечение школьников в военно-патриотическую работу.

Но бойцы разъяснили: ребятам надо давать те знания и навыки, что преподавались советским школьникам на уроках НВП.

Иван Курданин поддержал эту идею и предложил: когда бойцы вернуться домой с победой — включиться в этот процесс по военно-патриотической работе с подрастающим поколением.

«Многие жители нашего округа, от самых маленьких воспитанников детских садов до наших пожилых людей, сегодня активно участвуют в помощи бойцам специальной военной операции. Мы почти еженедельно отправляем гуманитарные грузы, наполненные всем необходимым для наших защитников. И эта помощь будет продолжаться столько, сколько потребуется, потому что мы все стремимся к одной цели — скорейшей победе и возвращению наших героев домой», — сказал Иван Курданин.