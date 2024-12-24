Вред или польза: эксперт рассказал о перспективах введения 13-й зарплаты в РФ

Член экспертного совета Госдумы РФ Гарри Мурадян заявил, что идея о введении в России обязательной дополнительной выплаты работникам в конце года — 13-й зарплаты — несет дополнительные риски, сообщает АБН24 .

«Если вдруг сделать ее обязательной, что произойдет? Работодатели, скорее всего, дружно решат сократить зарплаты на 10%, урезать оклады, чтобы компенсировать эти обязательные выплаты», — сказал эксперт.

По его словам, обязательное введение этой меры — мера скорее неразумная, она несет риск компенсации этих затрат для работодателей: они могут либо урезать зарплаты сотрудников, либо недоплатить оклады, либо начать снижать ставки по окладам. На сегодня достаточно обязательного МРОТ.

Ранее в Госдуме внесли предложение о введении обязательной выплаты 13-й зарплаты всем сотрудникам. По мнению парламентариев, она поможет повысить мотивацию работников и положительно скажется на производительности.