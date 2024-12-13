«Враги боятся правды»: прямую линию Хинштейна пытались сорвать

Хакеры сорвали работу колл-центра прямой линии врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Работа колл-центра оказалась парализована из-за хакерских атак. Многие вопросы мы не смогли услышать в прямом эфире. Это показатель того, что враги боятся правды», — заявил чиновник.

Хинштейн добавил, что ответит на все поступившие обращения.

Ранее глава Курской области призвал чиновников работать «без волшебного пенделя».