Врачи рассказали о состоянии выживших на Камчатке туристов

Общество

Состояние туристов, пострадавших на Авачинском перевале на Камчатке, оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС.

«Состояние госпитализированных туристов удовлетворительное, после обеда будет решаться вопрос об их выписке», — отметил главврач краевой больницы Михаил Селютин.

По его словам, четверо туристов были госпитализированы в пятницу в состоянии средней тяжести.

Тургруппа из 9 человек вышла 28 марта из поселка Пиначево. Между участниками случился конфликт, они разделились: двое взяли палатку и спутниковый телефон и отправились по короткому маршруту, семеро продолжили намеченный путь без связи. 10 апреля спасатели нашли 5 человек живыми с признаками обморожения. Двое погибли, еще двое дошли до Пиначева.

Следователи допросили выживших туристов. Назначено проведение семи судебно-медицинских экспертиз. Они позволят установить точные причины смерти погибших, а еще степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших.

Подробности о происшествии читайте в материале РИАМО.

