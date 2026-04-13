сегодня в 02:47

Врачи рассказали о состоянии выживших на Камчатке туристов

Состояние туристов, пострадавших на Авачинском перевале на Камчатке, оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС .

«Состояние госпитализированных туристов удовлетворительное, после обеда будет решаться вопрос об их выписке», — отметил главврач краевой больницы Михаил Селютин.

По его словам, четверо туристов были госпитализированы в пятницу в состоянии средней тяжести.

Тургруппа из 9 человек вышла 28 марта из поселка Пиначево. Между участниками случился конфликт, они разделились: двое взяли палатку и спутниковый телефон и отправились по короткому маршруту, семеро продолжили намеченный путь без связи. 10 апреля спасатели нашли 5 человек живыми с признаками обморожения. Двое погибли, еще двое дошли до Пиначева.

Следователи допросили выживших туристов. Назначено проведение семи судебно-медицинских экспертиз. Они позволят установить точные причины смерти погибших, а еще степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших.

