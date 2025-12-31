сегодня в 04:38

Врач рассказала, сколько шампанского можно выпить на Новый год

Старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог Наталья Денисова в новогоднюю ночь лучше выпивать не более 200-300 миллилитров шампанского с минимальным содержанием сахара, сообщает РИА Новости .

При этом допустимая мера для женщин — 200 миллилитров, а 300 — для мужчин.

«Выбирать нужно брют, в нем меньше сахара», — отметила врач.

По словам диетолога, пить игристое вино можно только после еды. Можно добавлять в него лед, так как это помогает снизить концентрацию алкоголя и замедлить его всасывание.

На Новый год принято устраивать семейное застолье. На него приглашают не только родственников, но и близких друзей. С ними люди смотрят праздничные программы и фильмы, весело общаются.

Не менее важная традиция — просмотр новогоднего обращения президента России.

Когда бьют куранты, также принято загадывать желания, которые должны непременно сбыться.

