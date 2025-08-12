Врач предупредила о вреде жидкости для розжига во время жарки мяса
Фото - © Фестиваль «Наш продукт» в Москве/Медиасток.рф
Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая заявила, что жидкость, которая используется для розжига костра, содержит в своем составе токсичные вещества, выделяющие вредные пары при горении, передает «Газета.Ru».
Если она попадает на еду, то может вызвать серьезное отравление.
«Пары жидкостей для розжига могут раздражать слизистые оболочки дыхательных путей, вызывая кашель и затрудненное дыхание. Контакт с кожей способен привести к дерматиту или аллергическим реакциям. Попадание жидкости внутрь организма с шашлыком может вызвать отравление, сопровождающееся рвотой, болями в животе и другими неприятными симптомами. Некоторые вещества, содержащиеся в жидкостях для розжига, обладают нейротоксичностью, что может проявляться головной болью, головокружением или даже потерей сознания», — объяснила специалист.
Для минимизации риска негативного воздействия жидкости для розжига можно выбрать безопасные альтернативы, например, натуральные растительные масла, восковые таблетки или специализированные разжигатели на основе дерева.