Врач предупредила о вреде жидкости для розжига во время жарки мяса

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая заявила, что жидкость, которая используется для розжига костра, содержит в своем составе токсичные вещества, выделяющие вредные пары при горении, передает «Газета.Ru» .

Если она попадает на еду, то может вызвать серьезное отравление.

«Пары жидкостей для розжига могут раздражать слизистые оболочки дыхательных путей, вызывая кашель и затрудненное дыхание. Контакт с кожей способен привести к дерматиту или аллергическим реакциям. Попадание жидкости внутрь организма с шашлыком может вызвать отравление, сопровождающееся рвотой, болями в животе и другими неприятными симптомами. Некоторые вещества, содержащиеся в жидкостях для розжига, обладают нейротоксичностью, что может проявляться головной болью, головокружением или даже потерей сознания», — объяснила специалист.

Для минимизации риска негативного воздействия жидкости для розжига можно выбрать безопасные альтернативы, например, натуральные растительные масла, восковые таблетки или специализированные разжигатели на основе дерева.