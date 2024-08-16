Врач Подмосковья назвали опасные последствия употребления энергетиков

Основа любого энергетического напитка — это стимуляторы, кофеин, содержание которого варьируется. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о последствиях частого употребления энергетических напитков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«В состав энергетика входят также вещества, улучшающие усвоение кофеина, усиливающие и удлиняющие его действие. Получается, что в комплексе энергетики снижают усталость, повышают настроение. Но их употребление истощает нервную систему и резервы организма. Кофеин и другие компоненты оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему, сужают сосуды и повышают артериальное давление, вследствие чего возникает риск поражения сердца и мозга», — рассказал Холдин.

Он отметил, что при регулярном употреблении энергетиков могут случиться проблемы с сердцем, сердечный приступ, аритмия и даже внезапная смерть. Энергетики, независимо от марки и состава, действуют примерно одинаково — сначала вызывают прилив энергии, а затем происходит резкий спад. Стоит понимать, что энергетики не содержат в себе никакой энергии, они просто оказывают стимулирующие воздействие, за которым неизбежно наступает слабость, апатия и упадок сил.

По его словам, в больших дозах эти напитки могут вызвать бессонницу, тахикардию, тошноту и рвоту, повышение артериального давления. Противопоказаны эти напитки детям, подросткам, пожилым людям и беременным женщинам, а также тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами сна, повышенной возбудимостью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.