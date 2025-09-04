Врач перечислила ошибки, ускоряющие старение лица

Отказ от средств с SPF-защитой и увлечение фейсфитнесом — самые главные из них.

«Под действием УФ-лучей не только активно синтезируется меланин и появляется пигментация, но и разрушается коллаген и эластин — каркас нашей кожи. Таким образом мы получаем не только пигментные пятна, но и ускоряем появление морщин и дряблости. Мы все привыкли, что фитнес за счет прокачки мышц делает формы тела точеными, добавив там красивые объемы. Это действительно так, но актуально это только для скелетной мускулатуры — для ягодичной мышцы, бицепсов и прочих мышц, которые мы привыкли прокачивать в зале. И причина в том, что строение скелетной и мимической мускулатуры отличаются», — объяснила косметолог.

Третья ошибка, которую назвала специалист, — злоупотребление филлерами.