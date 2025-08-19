VR-тренажер снизил стресс у детей с аутизмом в магазинах

Компания VR Inclusion и торговая сеть «Пятерочка» подвели промежуточные результаты инклюзивного образовательного проекта «Виртуальный магазин», пилотная версия которого стартовала в апреле 2025 года. Эта IT-разработка призвана помочь детям с расстройствами аутистического спектра (РАС) и иными особенностями развития научиться самостоятельности и обрести уверенность в себе при посещении магазина «у дома».

В тестировании пилота участвовало свыше 160 школьников с РАС, диабетом и нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Полный курс завершили 85% детей, и у всех них проявления социальной дезадаптации сократились практически вдвое. Если вначале программы они верно выполняли примерно половину заданий (при этом участники с серьезными поведенческими нарушениями справлялись только с 10% задач в условиях низкой сенсорной нагрузки), то по окончании обучения показатель достиг 100% даже при высокой нагрузке, имитирующей реальную обстановку. Овладение, на первый взгляд, обычным навыком позволяет особым детям чувствовать себя увереннее в быту, а их семьям — получать большую поддержку в ежедневных заботах.

Сценарий проекта в игровой форме и безопасной обстановке воспроизводит реальную магазинную среду, используя технологии виртуальной реальности. Участники учатся выбирать продукты, сравнивать цены, совершать покупки, взаимодействовать с кассами самообслуживания и сотрудниками. До прохождения курса эти действия у большинства детей вызывали сильный стресс и непреодолимые трудности.

В среднем каждый участник прошел четыре урока длительностью 45 минут, а в рамках всего пилотного этапа педагоги и психологи партнерских организаций провели 420 часов активных занятий. Курс построен по принципу нескольких уровней сложности: по мере прогресса добавляются новые звуки, расширяется ассортимент и увеличивается количество людей в виртуальном пространстве. Такой плавный подход помогает снизить тревожность на пути к освоению новых бытовых умений.

Родители отмечают, что их дети воспринимают уроки как увлекательную игру, но при этом осваивают практические навыки. Особенный интерес у ребят вызывает постепенное усложнение заданий: это мотивирует их и поддерживает вовлеченность. Близкие подчеркивают, что уже замечают положительные изменения в поведении и верят, что ребенок сможет самостоятельно справляться с реальными покупками.

«Для меня и всей команды очень важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно и спокойно в повседневных ситуациях — даже таких, как обычная поездка в магазин. Мы знаем, что для детей с РАС это может стать настоящим испытанием: их пугают не только люди вокруг, но и громкие звуки, яркий свет. Чтобы поддержать их, мы вместе с нашими партнерами создали специальный обучающий VR-сценарий. Спустя несколько месяцев после запуска проекта мы видим, что ребята становятся увереннее и спокойнее, а родители с радостью отмечают, что походы за покупками теперь проходят без тревоги и стресса. Это доказывает, что современные технологии — такие как виртуальная реальность — могут стать мощным инструментом для поддержки и интеграции детей с особенностями развития в общество. Мы гордимся тем, что можем сделать мир вокруг добрее и доступнее для каждого ребенка», — отметила руководитель направления устойчивого развития торговой сети Алина Юхневич.

Система была высоко оценена педагогами и специалистами, получив 4,29 балла из 5 за удобство и реалистичность. В пяти случаях из семи дети осваивали интерфейс менее чем за час. По итогам пилота в сценарий внесли ряд технических улучшений: упростили инструкции, увеличили разнообразие товаров, а также добавили адаптивные механизмы управления, доступные для детей с моторными нарушениями.

По словам основателя VR Inclusion Сергея Андреева, запуск проекта ставил перед собой практическую задачу — создать понятный, удобный и по-настоящему полезный инструмент для обучения детей с особенностями.

«Сейчас, по завершении пилота, мы видим результат: дети проходят сценарий с интересом, справляются с задачами, а родители и специалисты замечают реальные изменения. Для нас важно не просто дать технологию, а встроить ее в живую среду, где она действительно помогает. Такой опыт вдохновляет и дает уверенность, что виртуальные форматы могут быть рабочим и гуманным решением в сфере адаптации», — подчеркнул Андреев.

На текущий момент к проекту подключились профильные некоммерческие организации, в том числе крупнейшая в стране организация в сфере инклюзии «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов» (ВОРДИ), чья сеть включает более 70 региональных отделений, Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ (ФРЦ МГППУ), детский центр благотворительного фонда «Антон тут рядом», РОО помощи детям с РАС «Контакт», а также различные школы и реабилитационные интернаты в регионах России. Ряд учреждений уже начал занятия, другие планируют старт в ближайшие месяцы.

Проект «Виртуальный магазин» является частью инклюзивного трека инициатив сети и входит в программу устойчивого развития.