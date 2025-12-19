Вплоть до торгов: в Нижнем Новгороде автовладельцев наказывают за долги

В Нижнем Новгороде у двух владельцев конфисковали авто за неуплату налогов

В управлении ФНС России по Нижегородской области заявили об аресте двух иномарок за долги по налогам их владельцев, сообщает pravda-nn.ru .

Они накопили значительные задолженности и игнорируют просьбы об их уплате. Сейчас транспортные средства должников находятся на специализированной стоянке. Если нарушители не рассчитаются с налогами и исполнительным сборам в установленный срок, их автомобили будут выставлены на аукцион.

Ранее сообщалось, что судебные приставы Нижегородской области передали два автомобиля, изъятые у осужденных, для нужд специальной военной операции. Это кроссовер Chery Tiggo 4 и внедорожник Land Rover Discovery 3. Данная информация была озвучена ГУФССП России по Нижегородской области.

Эти машины изъяли по приговорам судов. Владелицей автомобиля марки Chery оказалась 46-летняя жительница Нижнего Новгорода, осужденная за преступления, связанные с наркотиками. Land Rover принадлежал 44-летнему жителю Княгинино, которого признали виновным в нарушениях правил дорожного движения, связанных с опасным вождением.

