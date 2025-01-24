Впервые с начала Первой мировой войны в Москве повторится теплый финал января

Тишковец: такого теплого января в Москве не было с начала Первой мировой войны

В последние дни января в российской столице ожидаются температурные рекорды, настолько теплой погоды в этот месяц в Москве не было с начала Первой мировой войны, об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве сейчас (24 января — ред.) за окном температура воздуха около минус 1, пасмурно, без осадков. В течение дня, благодаря северо-западной периферии антициклона, будет облачно с неустойчивыми прояснениями, преимущественно без осадков, и около 0», — сообщил синоптик.

По словам Тишковца, погода бьет исторические рекорды: такого тепла не наблюдалось со времен Первой мировой войны. Температурные максимумы столетней давности, установленные 27 и 28 января соответственно, скорее всего, не устоят. В 1914 году в это же время было плюс 3 градуса в 1914 году и плюс 3,1 градуса в 1923 году.

В последние выходные января ожидается переменчивая погода. 25 января ожидается финальный январский заморозок до минус 2 градусов ночью, но днем воздух прогреется до плюс 3 градусов. Воскресный день — 26 января — встретит небольшими осадками из-за прохождения атмосферного фронта, температура будет колебаться от плюс 2 градусов утром до плюс 4 градусов днем.

Грядущая неделя порадует необычным теплом: температура достигнет плюс 5 градусов, что превысит климатическую норму на 11 градусов. Природа словно спешит, опережая календарь на целых два месяца.