Возврат денег за покупки: Госдума предлагает ускорить процесс до 24 часов

В Государственной Думе России предложили сократить до суток время возврата денег при отказе от покупки, сообщает РИА Новости .

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением установить для всех кредитных организаций, осуществляющих эквайринг, предельный срок проведения операции по возврату денежных средств на банковскую карту потребителя при расторжении договоров розничной купли-продажи и возмездного оказания услуг.

Предлагается потратить не более 24 часов с момента получения банком-эквайером соответствующего распоряжения от торговой точки или исполнителя услуг.

В настоящее время технологические возможности финансовых институтов позволяют осуществлять списание денежных средств с банковской карты плательщика в момент оплаты практически мгновенно, однако обратная операция — возврат средств при расторжении договора купли-продажи товара или отказа от оказания услуг — занимает до 10 дней.