Загрязнения воздуха в большинстве округов Подмосковья остается в норме

В ГКУ «Мособлэкомониторинг» проанализировали сведения, полученные со стационарных постов контроля качества атмосферного воздуха на этой неделе. По совам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, обстановка, начиная с понедельника, складывалась благоприятно. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«В подавляющем большинстве округов воздух был чистым, среднесуточные концентрации контролируемых загрязняющих веществ на постах наблюдения не превышали установленных гигиенических нормативов. Только в Ленинском округе, Мытищах и Люберцах эпизодически фиксировались превышения среднесуточных концентраций оксида азота — не более 1,4 ПДК. Преимущественно, это было связано с интенсивностью движения автотранспорта, поскольку это соединение — маркер автомобильных выхлопов», — сказал глава Минэкологии региона.

Министр добавил, что локальные источники выбросов могут находиться на территории промышленных зон, расположенных в упомянутых городских округах. В частности, поступали обращения жителей по поводу обжигания проводов в пунктах приема металлолома. По местам эпизодических превышений были направлены мобильные экологические лаборатории для проверки качества воздуха, превышений ПДК загрязняющих веществ не было выявлено. Тем не менее, сведения переданы в Управление государственного экологического надзора для организации контрольных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.