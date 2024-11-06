Возбуждают определенные виды: БДСМ-госпожа рассказала о пугающем сырном клиенте

БДСМ-госпожа из Великобритании рассказала о клиенте с пугающей страстью к сыру

БДСМ-госпожа из Великобритании Мелисса Тодд рассказала о клиенте с пугающей страстью к сыру. При этом мужчину возбуждают лишь определенные виды, сообщает Lenta.ru .

Как пишет издание Metro, доминатрикс прозвала необычного клиента «сырным человеком». Мужчина каждый две недели созванивается с Мелиссой и обсуждает сыр. За минуту разговора клиент платит 10 фунтов стерлингов или около 1,2 тыс. рублей.

«Пахнет божественно? Держу пари, так и есть. Посмотрите, как он блестит на свету!» — приговаривает Тодд во время телефонного разговора с «сырным человеком».

В статье отметили, что ради звонка выгодного клиента БДСМ-госпожа бросает все дела. Однажды Мелисса проигнорировала «сырного человека» и он пропал на 2 года. При этом мужчина звонит доминатрикс, как только у него появляется сыр, однако свою тягу к продукту объяснить не может.

Из материала следует, что мужчину возбуждают только Чеддер и Эдам. Он неоднократно пытался заменить сыр на молочный пудинг или сливочное масло, но безуспешно.

Мелисса добавила, что однажды поинтересовалась у клиента, требуется ли ему сыр для интимной близости с супругой, на что получила отрицательный ответ. По словам мужчины, во время секса с женой ему приходится думать о сыре.

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