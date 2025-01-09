Воспитательные организации Подмосковья будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды

Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Подмосковья, «Движение первых Подмосковья» и центр эколого-патриотического воспитания и развития социальных проектов «Экологичное Подмосковье» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Документ подписали директор областного центра дополнительного образования Юрий Макеев, председатель «Движения первых Подмосковья» Анастасия Бочарова и генеральный директор центра «Экологичное Подмосковье» Олег Балаев.

Стороны договорились о совместной работе на ближайший год. В рамках соглашения планируется проведение общественного контроля за соблюдением природоохранного законодательства России, организация мероприятий по защите экологической обстановки, а также проведение общественных слушаний и независимых экоэкспертиз программ и проектов.

«В регионе уделяется большое внимание экологии. Члены общественной палаты Московской области и некоммерческие организации играют важную роль в экологическом воспитании и просвещении. Подмосковье — это наш дом, поэтому мы должны сделать все, чтобы нам было комфортно здесь жить», — подчеркнул Юрий Макеев.

Новое партнерство должно способствовать улучшению экологической ситуации в регионе и привлечению внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.