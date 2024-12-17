сегодня в 11:15

Воспитательно-образовательный комплекс в округе Подмосковья будет готов в 2026 г

В городском округа Котельники ведутся строительные работы воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное Поле, он будет включать в себя школу на 2 100 мест и детский сад на 350 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ведется строительство монолитно-железобетонных конструкций крыла старших классов и центрального блока, где будут располагаться спортивные и актовые залы, а также монолитной конструкции блока младших классов.

Произвели заливку фундаментной плиты основного входа в воспитательно-образовательный комплекс. Идет разработка котлована для здания детского сада.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Образование». Завершение строительства запланировано на III квартал 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.