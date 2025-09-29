Воспитатель из Подмосковья стала лауреатом Всероссийского профессионального конкурса

27 сентября, в День воспитателя и всех дошкольных работников, в Краснодарском крае состоялась торжественная церемония, на которой были объявлены 15 лауреатов Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Среди них — Екатерина Петрова из щелковской гимназии № 2, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Первый тур заключительного этапа конкурса включал два конкурсных испытания. Участники провели групповые занятия с детьми, продемонстрировав свои навыки в подготовке и проведении развивающих занятий, а также обсудили с родителями важные вопросы, касающиеся развития дошкольников.

Второй тур заключительного этапа Всероссийских профессиональных конкурсов «Учитель года России», «Первый учитель», «Директор года России» и «Воспитатель года России» пройдет 29 сентября в Московской области. Лауреатов ожидают испытания «Мастер-класс», «Блицтурнир» и «Образовательный форсаж».

Торжественное награждение победителей четырех конкурсов состоится 3 октября в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте, посвященном международному дню учителя.

Конкурс «Воспитатель года России» направлен на выявление, поддержку и поощрение талантливых педагогов системы дошкольного образования, а также на распространение педагогического опыта лучших воспитателей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.