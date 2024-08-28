Воспитанница Можайской ВК стала победительницей конкурса на лучшую творческую работу

Конкурс на лучшую творческую работу проводится ежегодно управлением воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России среди осужденных, обучающихся в общеобразовательных организациях территориальных органов ФСИН России. В этом году победительницей конкурса стала воспитанница Можайской ВК, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Комиссией, в состав которой вошли представители УВСПР ФСИН России, Научно-исследовательского института ФСИН России и общеобразовательных школ, оценивались содержание и оформление творческих работ, уровень знаний, полученных в школах, общая эрудиция, актуальность выбранной темы и культура речи.

По итогам рассмотрения конкурсных материалов 1 место заняла учащаяся СОШ ГУФСИН России по Московской области; 2 место — учащийся СОШ ГУФСИН России по Красноярскому краю; 3 место — учащийся СОШ УФСИН России по Волгоградской области.

Воспитанница Можайской ВК, ставшая победительницей конкурса, в этом учебном году окончила 11 классов в средней общеобразовательной школе, расположенной на территории воспитательной колонии. Сдавала ЕГЭ по истории и обществознанию. В свободное время девушка увлекается рисованием портретов и чтением стихотворений вслух. Также воспитанница посещает творческие кружки. Конкурсная работа подростка была посвящена семье и семейным ценностям на Руси. В будущем девушка планирует поступать в высшее учебное заведение и получить образование в сфере экономики.

Следует отметить, что учащиеся общеобразовательных школ территориальных органов ФСИН России принимают активное участие и становятся победителями, лауреатами различных региональных и всероссийских образовательных конкурсов. Участие в подобных мероприятиях способствует повышению образовательной активности воспитанников и уровня осознания ими своих целей и возможностей.

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