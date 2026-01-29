Воспитанники центра «Созвездие» в Рузе посетили кинологическую службу

Воспитанники семейного центра «Созвездие» из Рузы побывали на экскурсии в центре кинологической службы ГУ МВД России по Московской области в поселке Теряево, где познакомились с работой полицейских-кинологов и их служебных собак, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Воспитанники семейного центра «Созвездие» из Рузы посетили центр кинологической службы ГУ МВД России по Московской области в поселке Теряево. Для детей провели показательные выступления, в ходе которых служебные собаки продемонстрировали навыки поиска наркотических средств, взрывчатых веществ и поиска пропавших людей.

Особое впечатление на ребят произвело задержание условного преступника, которое сопровождалось аплодисментами. Сотрудники службы рассказали детям о правилах безопасного поведения при встрече с незнакомыми собаками и поделились советами по общению с животными.

Дети получили возможность покормить и погладить обученных собак, что вызвало у них большой восторг. Несмотря на морозную погоду, участники экскурсии активно задавали вопросы и делились впечатлениями. Мероприятие подчеркнуло важную роль кинологов и их питомцев в обеспечении безопасности общества.

