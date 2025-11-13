Воспитанники школы-театра из Реутова завоевали второе место на международном фестивале

Ученики реутовской школы-театра «Art in Soul» стали лауреатами II-ой степени на Международном хореографическом конкурсе «Феерия танца», прошедшем в республиканском Дворце культуры профсоюзов в Минске в эти выходные. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках программы фестиваля ребята представили три танцевальных номера. К конкурсу юных танцоров готовили профессиональные хореографы, наставники школы Галина Новикова и Михаил Кирюшин. Участники творческого коллектива привезли домой не только второе место, но и специальные призы за хореографию и работу постановщика.

Кроме того, молодые артисты из Реутова представили отрывок из пластического спектакля «Крепость» своего педагога на гала-концерте фестиваля. Воспитанники школы-театра «Art in Soul» регулярно выступают на муниципальных, региональных и федеральных конкурсах и получают призовые места.

Сейчас ребята активно готовятся к очередному крупному выступлению, которое пройдет на IV Молодежном театральном фестивале «Город Петра: город сказок» в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.