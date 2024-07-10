Воспитанники семейного центра Сергиева Посада начали цикл паломнических поездок

Троице-Сергиева Лавра — один из древнейших и наиболее почитаемых монастырей России. Лавра является духовным и культурным центром православия, а также популярным местом паломничества для верующих. Поэтому именно с этого замечательного места начался цикл паломнических поездок этого лета для ребят из семейного центра «Сергиево-Посадский». Об этом сообщает пресс-служба Минсоразвития Подмосковья.

На экскурсии по Лавре дети увидели множество древних церквей, монастырских построек, музеев, икон и реликвий. Одна из таких реликвий недавно вернулась в Сергиев Посад — икона Троицы, на которую ребята тоже с удовольствием посмотрели.

Также ребята побывали в музейном комплексе, приложились к мощам, забрались на колокольню Лавры.

Такие поездки — это важная часть духовного воспитания детей-сирот, обогащения знаний о православной культуре и истории России, а также прекрасная возможность провести время в умиротворенной обстановке святого места и духовности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.