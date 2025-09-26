Воспитание и память: психолог объяснила страх темноты

Эксперт-психолог Татьяна Василькова заявила, что страх спать в темноте может быть связан с генетической памятью, когда кто-то из предков человека оказался в опасной ситуации ночью, или воспитанием, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Третья причина связана с психологическими особенностями личности. Люди, склонные все контролировать, могут особенно тяжело переносить тьму. В темноте контроль невозможен: не видно, что происходит, где кто находится, безопасно ли вокруг. Это вызывает напряжение и тревогу», — сказала психолог.

По ее словам, зачастую родители прибегают к запугиванию детей придуманными существами, будь то Бабайка, Баба Яга или «монстр, живущий в шкафу». Даже однократное упоминание о том, что за непослушание ребенка «отдадут» кому-то, способно вызвать у него глубоко укоренившийся страх.

В отсутствие света ребенок теряет ориентацию и ощущение безопасности, его охватывает беспокойство из-за непонимания происходящего. Она подчеркнула, что такие «воспитательные» методы могут оставить след на всю жизнь.

