Воскресенские волонтеры изготовили экологически безопасные кормушки для птиц

Для создания эко-кормушек ребята использовали всего три компонента: специальную кормовую смесь для птиц, быстрорастворимый желатин пищевого качества и воду. Важно отметить, что желатин должен быть полностью пригоден для употребления в пищу, что гарантирует безопасность для птиц. Не следует использовать желатин технического назначения.

Процесс изготовления начался с приготовления «съедобного клея». Для этого желатин растворили в теплой воде. Смешивание желатиновой основы с кормовой смесью для птиц делалось аккуратно, до получения густой пластичной массы, похожей на густое тесто, чтобы форма кормушки хорошо держала форму. В подготовленные силиконовые формы участники мастер-класса закладывали полученную массу, слегка утрамбовывая ее. В массу также вдавливали небольшие ленты, которые будут служить для подвешивания готовых кормушек.

После полного застывания готовые кормушки аккуратно извлекут из форм, и их можно будет развешивать на деревьях. Важно помнить, что подкормка птиц должна быть регулярной, а выбранный корм — качественным и безопасным для пернатых друзей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.