Воробьев: в Подмосковье создали экосистему голосовых помощников в разных сферах

Если житель по ошибке связался с МФЦ, но, например, хотел бы получить медицинскую помощь, то голосовой помощник «Галина» в автоматическом режиме переключит его на «Светлану». Это первый подобный робот в Подмосковье. Он заработал еще во время пандемии, когда появилась необходимость быстро обрабатывать множество звонков.

Губернатор Подмосковья отметил, что потенциал применения искусственного интеллекта большой. Он дает возможность охватить разные массивы, когда человеку с этим будет непросто справиться. Также в регионе заботятся о качестве предоставления услуг. За несколько лет сформирована полноценная экосистема роботов в разных областях.

«Это и „Светлана“ в здравоохранении, которая запишет к врачу, а с недавнего времени еще и продлит рецепты на льготные лекарства. Это и „Галина“ в МФЦ, и „Женя“, который в любое время суток проконсультирует по линии ЖКХ. Ежегодно роботы принимают порядка 9 млн звонков и самостоятельно, то есть без привлечения человека, решают около 60% вопросов. Для всей этой работы понадобилось бы порядка тысячи операторов. При этом мы не теряем ни один звонок, сокращаем время ожидания ответа», — подчеркнул Воробьев.