Воробьев: в Подмосковье открыли онлайн-запись в школу приемных родителей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе открыли онлайн-запись в школу приемных родителей. Глава Подмосковья подчеркнул, что это ответственный и важный шаг, а задача властей — помочь к нему подготовиться.

«Теперь записаться на подготовительные курсы можно через региональный портал госуслуг — процесс стал удобнее и быстрее. Отправить заявку можно здесь. Ответ придет в личный кабинет в течение семи рабочих дней», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что к родителям есть определенные требования. Важно, чтобы дети росли и воспитывались в здоровой, заботливой и безопасной среде.

«У нас в Подмосковье нет детских домов, а 99% детей-сирот уже нашли свой дом. Для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, мы и придумали формат „гостевых“ приемных родителей. Ребенок находится на воспитании у них временно, пока наши службы помогают родной семье решить трудности», — рассказал губернатор.

Также онлайн можно оформить заявления на установление опеки или предварительной опеки, на возмездную, безвозмездную опеку и заключение о возможности быть опекуном. Воробьев подчеркнул, что в регионе более 15 тыс. приемных родителей, воспитывающих более 21 тыс. сирот.

«Пусть крепких и любящих семей будет больше», — резюмировал глава региона.