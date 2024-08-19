Воробьев: в этом году приемка МКД в Подмосковье осуществляется более строго

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.

Глава региона обсудил повышение надежности электроснабжения с членами правительства Московской области, руководителями энергосетевых компаний и главами городских округов. Он подчеркнул, что от бесперебойного электроснабжения зависит комфортное проживание людей. Поэтому необходимо особое внимание уделить вопросу модернизации системы.

«Энергопотребление в Подмосковье заметно растет, оно бьет все рекорды. В связи с этим вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и модернизации распределяющих сетей. Большую работу у нас ведут „Мособлэнерго“ и „Россети Московский регион“», — добавил губернатор.