Воробьев: учителя из Узбекистана приезжали в Подмосковье для обмена опытом

С Ташкентом реализуется гуманитарный проект, в рамках которого учителя приезжают в Подмосковье для обмена опытом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С Ташкентской областью мы реализуем гуманитарный проект в части образования. Мы вместе с послом Узбекистана в России (Чрезвычайным и Полномочным послои Республики Узбекистан в Российской Федерации Асадовым Ботиржоном Закировичем – ред.) встречались с одаренными ребятами, с которыми знакомятся наши дети, общаются по перспективным направлениям самореализации и дружбы наших стран», – подчеркнул Воробьев на II Совете регионов России и Узбекистана.

Губернатор уточнил, что приезжали учителя и директора школ, обменивались методиками и опытом преподавания.

«Мы считаем эту работу очень важной и полезной для взаимопонимания и дружбы наших стран», – заключил Воробьев.