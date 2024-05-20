Воробьев: строительство и капремонт школ должны завершить до 1 сентября

«Все, что касается текущего капитального ремонта и строительства школ, по которым у нас большая президентская программа, должно быть завершено вовремя. Вовремя — это до 1 сентября, для того чтобы все школы, долгожданные школы, большие школы, которые мы в этом году сдаем, большие — это больше 2 тыс. учеников, это образовательные комплексы, по существу, все они должны быть готовы», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что эти темы, являются особенно беспокоящими родителей и учителей, потому что в этот период некоторые учащиеся переезжают в другие учебные заведения.