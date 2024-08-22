Воробьев рассказал, почему в Подмосковье хорошие результаты по образованию

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев на съезде учителей Московской области.

Глава региона также поблагодарил и другие средние образовательные учреждения Московской области, которые «не стесняются принимать нововведения, не стесняются учиться и улучшать свои показатели».

«Я помню, как тяжело и с большой настороженностью директора отнеслись к рейтингованию, которое м ввели уже много лет. И, наверное, каждое такое нововведение вызывает, может быть, немножечко неудобства, но в итоге сегодня мы видим значительный рост качества образования», — добавил губернатор.

Ранее Воробьев заявил, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.