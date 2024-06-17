Воробьев призвал «Защитников Отечества» решать сложные вопросы на уровне региона

«У нас была встреча в фонде „Защитники отечества“. Хочу, Ольга Владимировна (Ермакова — ред.), поблагодарить всех, кого вы объединяете в центральном офисе и, конечно, на местах. <…> Но как я вам уже говорил при встрече и сейчас, сама вы со своей командой часто не все вопросы своевременно можете решить. <…> Пожалуйста, выносите то, в чем сложно вам разобраться, на наш уровень», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор отмечал, что просьбы от бойцов спецоперации поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти региона должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

Фонд «Защитники Отечества» был создан указом президента РФ Владимира Путина в апреле 2023 года для персонального сопровождения ветеранов СВО и членов их семей. В Подмосковье его филиал открыт по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп. 1.