Воробьев поздравил с последним звонком учеников реутовской СОШ № 10

Школа № 10 на Юбилейном проспекте начала работать в 2013 году, ее открывал Андрей Воробьев, занимавший в то время пост исполняющего обязанности губернатора Подмосковья, а теперь он поздравил выпускников образовательного учреждения с последним звонком, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В школе № 10 по-прежнему учатся ребята, для которых в 2013 году прозвенел первый звонок. Теперь они являются выпускниками и снова встретились с губернатором Андреем Воробьевым.

«Дорогие ребята, мы приехали в вашу добрую, показывающую очень хорошие результаты школу, для того, чтобы объявить о завершении учебного года. Хочется поздравить всех, кто добросовестно и старательно учился, пожелать успешной сдачи экзаменов. А также — поблагодарить учителей, родителей за внимание детям. Впереди новый этап в жизни — это всегда волнительно, ответственно. Уверен, что когда есть друзья, наставники, учителя, родители, во всем поддерживающие, то все получается. Важно иметь цель, иметь характер. Хочу поздравить всех учеников нашей любимой Московской области с последним звонком. Сегодня он прозвучит для более 127 тысяч школьников. Скоро начнутся экзамены. Хочу пожелать, чтобы летом, ребята, вы исполнили все свои мечты, а также сделали много добрых дел», — сказал Воробьев.

Глава Московской области встретился и с другими выпускниками, а также с учениками младшей школы и их учителями. На торжественной линейке он произнес поздравительную речь для одиннадцатиклассников.

«Дорогие ребята, мы приехали в вашу добрую, показывающую очень хорошие результаты школу, для того, чтобы объявить о завершении учебного года. Хочется поздравить всех, кто добросовестно и старательно учился, пожелать успешной сдачи экзаменов. А также - поблагодарить учителей, родителей за внимание детям. Впереди новый этап в жизни - это всегда волнительно, ответственно. Уверен, что когда есть друзья, наставники, учителя, родители, во всем поддерживающие, то все получается. Важно иметь цель, иметь характер. Хочу поздравить всех учеников нашей любимой Московской области с последним звонком. Сегодня он прозвучит для более 127 тысяч школьников. Скоро начнутся экзамены. Хочу пожелать, чтобы летом, ребята, вы исполнили все свои мечты, а также сделали много добрых дел», - торжественно произнес Воробьев.

Школу №10 построили в рамках губернаторской программы по уникальному проекту. В первый год работы в ней было всего 13 классов и 215 учеников. На сегодняшний день в образовательном учреждении уже 60 классов и 1900 школьников, а также есть два дошкольных отделения.

«К концу года мы постараемся открыть в мкр. 10А еще один большой корпус, чтобы разгрузить это здание. Понимаем, насколько это важно. Там будет IT-специализация, сейчас подыскиваем учителей. Образовательный комплекс станет просторнее», - добавил губернатор Подмосковья.

За 10 лет работы школа выпустила 23 медалиста и четырех 100-балльников по русскому языку, профильной математике и литературе. Директор школы рассказала, как школа начинала работать и стремительно развивалась на глазах, ученики и учителя добивались успехов в разных конкурсах и соревнованиях.

«Я являюсь директором этой школы со дня ее основания. Мы открыли ее вместе с Андреем Юрьевичем Воробьевым 15 августа 2013 года в День строителей. Тогда к нам пришло чуть более 200 ребят, а в новом учебном году мы уже ждем свыше 2000 учеников. Мы активно участвуем во всех конкурсах. Наши ребята - победители и призеры конкурса для детей с ограниченными возможностями «Абилимпикс». В 2024 году 13 человек стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а один - призером заключительного этапа. И учителя наши также являются участниками многих конкурсов. Так, Юрий Уробушкин вошел в пятерку лауреатов смотра «Педагог года Московской области». Мы очень хотим представлять Подмосковье именно нашим учителем. Хочу заметить, что некоторые наши выпускники возвращаются в школу, чтобы преподавать. У нас уже работает социальный педагог, а в этом году ждем еще одну выпускницу, которая придет по целевому образованию. А еще у нас два 100-балльника занимаются с учениками 5-11 классов. Они доступным языком рассказывают, как можно полюбить и понять математику, какие реализовать идеи с её помощью», - рассказала Ольга Кондрашова.

Выпускники Полина Гладченко и Иван Бородкин, которые в 2013 году были первоклассниками, поделились с губернатором воспоминаниями о своем первом дне в школе №10.

«Хорошо помню тот день, когда только пришла в школу. Мне было 7 лет, я зашла в это огромное здание и очень сразу удивилась - меня поразили масштабы. Мы долго ходили, гуляли по школе, она напоминала мне какой-то лабиринт. А потом все пошли в класс, где нам раздали подарки. У меня огромное количество положительных эмоций и воспоминаний за годы учебы в нашей школе. До сих пор не верю, что это все уже заканчивается. Далее я собираюсь поступать в МосГУ и ИСИ учиться на оперную певицу, хочу продолжать развиваться в музыке. Мне предстоят теоретические экзамены, нужно будет также исполнять арии, романсы. Важна и артистичность», - поделилась выпускница.

Бородкин рассказал, что помнит свое удивление, когда переступил пород школы. Новое место и люди его очень впечатлили.

«В первое время вообще не понимал, куда попал, что это за здание - торговый центр или что-то еще. Но со временем выучил каждый уголок этой школы, и теперь могу ходить по ней хоть с закрытыми глазами. Это, пожалуй, одно из лучших мест в моей жизни. Можно сказать - второй дом! Я здесь обрел своих лучших друзей и буду держаться за них, пожалуй, до конца жизни. Да, грустно, что мы заканчиваем школу. Но сюда я обязательно буду возвращаться - навещать учителей, маму, которая здесь у меня работает. Мы договорились с друзьями, что будем раз в неделю посещать нашу школу после выпуска», - поделился одиннадцатиклассник.

Школа №10 стала вторым домом для многих учеников, которые ее посещают. Здесь учатся не только дети из Подмосковья, но и из Сибири, и Донбасса.

«Я из Донецкой области. Сначала мы переехали сюда только с мамой, а потом приехал папа с сестрой и нашими собаками. Честно говоря, я очень волновалась идти в эту школу, боялась, что меня здесь не примут. Но все оказалось, наоборот, ко мне очень по-доброму отнеслись. Здесь хорошие ребята, учителя, я очень рада учиться в этой школе», - рассказала губернатору еще одна выпускница Анна Горбунова.

В школе есть несколько очень трогательных традиций празднования «Последнего звонка». Последние уроки выпускников проводят их первые учителя. Традицией стало и высаживание деревьев вместе с первоклассиками и ветеранами. Как символ прощания с детством, ученики дарят родителям свои первые любимые игрушки.

Так, заключительные уроки для одиннадцатиклассников проводят их первые учителя. Выпускники вместе с первоклассниками, ветеранами, участниками боевых действий высаживают яблони в школьном саду. Каждый одиннадцатиклассник дарит своим родителям любимую детскую игрушку – как символ прощания с детством.

«Я устроился в эту школу после окончания института. В 2013 году, когда прошел набор, четырем учителям из разных округов Московской области Андрей Юрьевич Воробьев вручил ключи от служебных квартир, чтобы они могли жить неподалеку от школы. Одним из них был я. Я принимаю участие в большом количестве педагогических конкурсов, в этом году попал в пятерку призеров «Учителя года в Московской области». Надеюсь, что смогу пройти дальше. В нашей школе являюсь еще классным руководителем. Ребята у нас очень дружные, поддерживают друг друга, много времени проводят вместе, помогают при подготовке к экзаменам», - рассказал учитель физики Юрий Уробушкин.

24 и 25 мая в подмосковных школах прозвучат последние звонки для более 93,7 тысячи выпускников 11-х классов и 33,7 тысячи 9-х классов. Выпускные вечера запланированы на 28 и 29 июня.