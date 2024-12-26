Воробьев: Подмосковье с удовольствием совершит ответный визит в Узбекистан

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил делегацию из школьников и учителей из Узбекистана за посещение региона и пообещал, что представители Московской области с удовольствием совершат ответный визит в их страну.

«Ждем в гости еще и с удовольствием приедем в солнечный Узбекистан с ответным визитом. Пусть это станет началом большой и долгой дружбы», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Глава Подмосковья напомнил, что визит иностранных детей и учителей в регион стал возможен после того, как президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели большое мероприятие и подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе об обмене опытом.

Учащиеся из Узбекистана провели незабываемые дни в Московской области, где их ждала разнообразная образовательная программа. В Долгопрудном они исследовали современные лаборатории Физтех-лицея Капицы, а в одинцовском «Десятом лицее» освоили управление дронами и провели увлекательные опыты по биохимии. Культурная часть визита включала посещение парка «Патриот», местных музеев и, конечно же, главной достопримечательности столицы — Красной площади.

Воробьев отметил, что особенно запомнилась встреча в гимназии Примакова, где он вместе с послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым провел оживленную беседу с учениками и педагогами. Глубина вопросов от школьников заставила главу Подмосковья и Асадова по-новому взглянуть на многие вещи. Их искренний интерес и активное участие в дискуссии произвели сильное впечатление.