Воробьев: Подмосковье качественно готовит бойцов, приближающих победу РФ на СВО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Московского областного пункта отбора бойцов на службу по контракту, который работает в Балашихе с мая 2023 года. Регион стремится помочь ВС РФ приблизить победу на СВО не только поставкой военной помощи, но и помогает всем, кто хочет пойти на службу по контракту, в одном месте пройти подготовку, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В пункте также можно проверить здоровье и получить ряд других важных услуг: от юридической помощи до оформления банковских карт. Каждый кандидат, который приезжает в пункт отбора бойцов в Балашихе, сразу начинает проходить военную подготовку, а также получает жилье и трехразовое питание. В учебно-тренировочном центре, а также на мини-полигоне, в спортзалах и учебных классах будущие контрактники получают всю необходимую информацию и навыки, которые им пригодятся.

Командиры и инструкторы делают здесь все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы. Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Подготовительная программа рассчитана в среднем на 30 часов. Они включают огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, противодействие БПЛА. Тренировки проводят опытные инструкторы и ветераны боевых действий, в том числе центра специальной подготовки «Витязь».

«С началом СВО я получил поручение от нашего губернатора — сформировать учебное подразделение, занимающееся отбором и подготовкой людей, которые будут выезжать в зону спецоперации. И вот уже второй год ребята здесь эффективно работают. Задача — обучить добровольцев начальным навыкам: первичное обращение с оружием, оказание медицинской помощи, выживание на поле боя. Люди сюда приходят совершенно разные, и за тот короткий промежуток времени, что здесь находятся, они должны эффективно впитать те знания, которые мы даем. Здесь не какая-то спецназовская, а обычная подготовка для выживания на поле боя. Самое главное — не впадать в панику, когда получил ранение. Показываем, что нужно бороться до последнего, чтобы сохранить себе жизнь, спасти своего товарища», — сказал один из основателей легендарного отряда «Витязь», президент ассоциации «Братство краповых беретов», Герой России Сергей Лысюк.

Спеццентр отбора контрактников находится по адресу в Балашихе: Восточное шоссе, владение 2. Подробную информацию можно получить как приехав лично, так и по телефону: 8 (495) 990-77-77. Все подробности о наборе на военную службу, выплатах и льготах можно узнать на сайте.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна также в Telegram-боте. Еще можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.