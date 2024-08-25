Воробьев: Патриарх Кирилл освятил храм Архангела Михаила в Домодедове

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в личном Telegram-канале сообщил, что Патриарх Кирилл освятил новый храм Архангела Михаила в деревне Акулинино в Домодедове.

По словам главы региона, жители Акулинино 4 года назад попросили восстановить храм, который был возведен в 1687 году, но в 1935-м его закрыли и разобрали. Власти Подмосковья откликнулись на просьбу населения и построили новый храм.

«Сегодня (25 августа — ред.) важный день для верующих. Вместе с прихожанами и священнослужителями мы вознесли молитву во время божественной литургии», — заявил Воробьев, отдельно поблагодарив главу «Ростеха» Сергея Чемезова за помощь в строительстве храма.

Храм Архангела Михаила в Домодедове состоит из двух частей. Нижний храм открыт в честь преподобного Сергия Радонежского, а верхний — в честь Михаила Архангела.

Территорию нового храма планируют благоустроить удобными тропинками, беседками и зонами отдыха. Все работы полностью намерены завершить уже в 2025 году.