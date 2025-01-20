Воробьев: оценивать работу регионов в сфере IT нужно с учетом их специфики

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании с заместителем председателя правительства РФ — руководителем Аппарата правительства Дмитрием Григоренко, в ходе которого подчеркнул, что оценивать эффективность работы регионов в сфере IT-технологий нужно с учетом их индивидуальной специфики, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На состоявшемся заседании комиссия Госсовета по направлению «Экономика данных», которую возглавляет Андрей Воробьев, утвердила обновленную систему метрик для измерения успешности цифровизации в государственных структурах федерального уровня.

«Исходные позиции уровня цифровизации некоторых регионов значительно выше, и это надо учитывать для объективности оценки. Все 89 территорий ставить в один ряд некорректно. Логичнее индивидуально подходить к каждому и рейтинговать по трансформационным изменениям — новациям. Стоит сформировать их по „лигам“, группам — с примерно одинаковым уровнем цифровизации и похожими приоритетами. И в дальнейшем принимать это ранжирование во внимание как при оценке работы, так и при постановке задач», — заявил Воробьев.

Наша цель — делать жизнь людей комфортнее, а управление эффективнее, добавил губернатор.

«Большую роль в этом играет сегодня искусственный интеллект. Он позволяет человеку управлять процессами, заниматься аналитикой, умственной и интересной работой, а не рутиной. ИИ уже участвует в контроле самых разных сфер жизни Подмосковья — от школьного питания до чистоты во дворах. Его потенциал мы стараемся развивать в госуслугах — он умеет распознавать 260 видов документов, а голосовые помощники, скажем, быстро запишут к врачу, и при этом ни один звонок не будет потерян», — сказал Воробьев.

В свою очередь Григоренко рассказал, что новые критерии оценки эффективности министерств и ведомств были разработаны для усиления цифровой трансформации в 2024 году. По его словам, на портале Госуслуг доступно свыше 1600 сервисов, которые планируется объединить в комплексные «жизненные ситуации».

В дальнейшем ключевыми направлениями развития станут внедрение искусственного интеллекта (ИИ), обеспечение информационной безопасности и масштабный переход на отечественное программное обеспечение. Реализация этих задач будет осуществляться в рамках обновленных ведомственных программ цифровизации.

Григоренко заявил о необходимости цифровой трансформации социально-экономической сферы. Он отметил, что, несмотря на сложность внедрения искусственного интеллекта и пересмотра существующих регламентов, эти изменения необходимы для повышения эффективности рабочих процессов. При этом он подчеркнул, что качественное обслуживание остается главным приоритетом в работе.