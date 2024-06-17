Воробьев: особое внимание в Подмосковье уделяют поддержке семей участников СВО

Особое внимание в Подмосковье уделяют поддержке семей участников СВО, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Особое внимание мы сейчас, конечно, уделяем семьям, чьи мужья, сыновья, отцы защищают нашу страну», – сказал Воробьев.

По словам губернатора, предусматривается блок мероприятий, в который будут входить и семьи военных, и поддержка для поступления в детские сады, путевки для отдыха, а также разные вещи, которые нельзя прописать в распоряжениях или указах.

«Раскрепление дает нам возможность стараться выполнить все запросы семьи», – заявил Воробьев.

Губернатор отметил, что власти понимают важность данной темы.