Воробьев отметил важность привлечения квалифицированных учителей на работу в Подмосковье

В ходе совещания с руководящем составом правительства и главами муниципальных образований губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на важность привлечения в Подмосковье новых учителей по ряду дисциплин.

«Год назад мы анализировали и увидели, что у нас был дефицит порядка 2 тыс. учителей. После определенных мероприятий, стимулирующих привлечение, а также организации кадровой службы, сегодня мы имеем порядка 200-240 учителей в дефиците», — сказал Воробьев.

Глава региона также указал на важность привлечения в подмосковные школы молодых, талантливых, а также опытных педагогов. Воробьев добавил, что особенно есть потребность в учителях русского языка и литературы, математики, физики, химии и биологии. В некоторых территориях педагоги перегружены.

Как подчеркнул губернатор, в каждой новой школе, которая откроется 1 сентября, должен быть подобран директор, который начнет формировать команду. Важно обеспечить взаимодействие с Центром развития карьеры и с управлением образования на местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.