Воробьев о соцработниках и приемных семьях: мы делаем одно очень важное дело

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на форуме приемных семей Подмосковья сообщил, что и приемные родители, и все, кто работает в этом направлении, в том числе и коллеги из других регионов, – делают одно очень важное, большое дело.

Глава московского региона поблагодарил родителей и всех, кто работает в сфере помощи детям, оставшимся без попечения.

«Хочу поблагодарить наши регионы. Партнерство всегда для нас важно и здесь сейчас, и в режиме ВКС», – сказал Воробьев на форуме.

Губернатор подчеркнул, что коллеги из разных уголков страны могут таким же образом участвовать, смотреть, предлагать и перенимать опыт.

«Мы считаем, что мы делаем одно очень важное, большое дело. Спасибо вам большое», – заключил Воробьев.