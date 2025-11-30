Воробьев навестил многодетную семью из Красногорска, чей сын героически погиб на СВО

В День матери губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью Евгении и Романа Назыровых, чей сын героически погиб на СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

У супругов восемь детей, включая двоих приемных. Многодетная мама рассказала, что с детства мечтала о большой семье и всегда чувствовала, что первым у нее родится сын. Даже имя знала — Андрей. Когда мальчик появился на свет, родители решили его крестить. Батюшка в храме, обладавший даром прозорливости, надевая на младенца крестик, сказал: «Будет воином». Так и случилось. Андрей Назыров в ходе спецоперации проявил мужество и отвагу, отдав жизнь ради будущего страны.

Накануне Дня матери семье Назыровых вручен орден «Родительская доблесть».

«Я приехал, чтобы поздравить с праздником Евгению Александровну и в ее лице всех наших мам, особенно многодетных, кто достойно, от души, от всего сердца воспитывает детей. Вы — особенная семья, которая вырастила героя. Хочу вас поблагодарить и сказать, что мы берем с вас пример. Ну, а деткам пожелать, чтобы все их самые смелые мечты сбылись», — сказал Воробьев.

Мудрый и мужественный

Андрей Назыров занимался боевыми искусствами (у него был черный пояс по кудо), мечтал стать военным корреспондентом. После школы юноша поступил в Московский политехнический институт на журналистику, а после получения высшего образования решил пойти в армию, чтобы почувствовать службу изнутри. Прошел срочную, а затем заключил контракт и попал в спецназ. В числе первых ушел в зону спецоперации.

Свой последний бой молодой челочек принял 28 марта 2022 года. Вместе с двумя боевыми товарищами он обнаружил группу противника. Силы были не равны — трое против 40 украинцев. У ребят был выбор — уйти или вступить бой, чтобы вызвать огонь на себя и отвести угрозу от российского подразделения. Они выбрали второе.

Назырову присвоен Орден Мужества (посмертно). Ему было 23 года. У героя остались жена и сын, которого он так и не увидел — малыш родился спустя 4 месяца после гибели отца. Его назвали Романом. так как папа хотел, чтобы сын носил имя его отца.

«Андрей всегда был примером для подражания. Хороший старший брат — это большая редкость. Мы были очень близки, дополняли друг друга. Мне особенно запомнились вечера, которые мы проводили вместе — постоянно что-то обсуждали, читали друг другу свои стихи, делились мыслями. Андрей был моей поддержкой, соратником, и я знала — если что-то в моей жизни случится, он всегда придет на помощь. Очень его не хватает, его мудрых мыслей. Как-то он сказал хорошую фразу: „Любой человек, которого ты встречаешь в жизни, неважно, друг он или враг — это твой учитель. От каждого ты получаешь уроки жизни“. И я это очень хорошо усвоила», — поделилась сестра героя Марьяна Назырова.

Позывной Поэт

Родные бойца рассказали также, что его позывной был Поэт. Он часто писал стихи — о долге, чести, мужестве, любви к Родине. Семья бережно хранит его фотографии, письма и листки блокнота, где он сочинял. Вот фрагмент одного из них:

«Нас двое осталось и все же

Нас не сломить, не согнуть.

Мы знаем, за что мы бьемся,

К чему расчищаем путь.

Хочу, чтоб наши потомки

Не знали страхов войны,

Хочу, чтоб наши потомки

Глядели в другие миры.

Миры, где слышны спозаранку

Детишек радостный смех,

Где мирного неба и счастья

Хватает в избытке на всех!».

В честь Назырова назван сквер в Красногорске рядом с Чернево-Успенским прудом. Там поставили камень, на котором высечены слова одного из его стихотворений, а еще девиз, с которым он шел по жизни: «Стране. Семье. Себе».

Благотворительный фонд

В память о сыне супруги Назыровы основали благотворительный фонд «Восход надежды», который поддерживает проекты в области спорта, науки, литературы, искусства, музыки, издательской и медийной деятельности. А еще он помогает фронту — совершено свыше 60 поездок с гуманитарной миссией.

«Андрей говорил, насколько ценна для них такая помощь. Помню, мы разговаривали по телефону, и он сказал, что волонтеры привезли много медикаментов, нужно идти их разбирать. Рассказывал также, что привозят теплые вещи и много всего другого. Я понял, что это важная работа, и мы решили тоже помогать. Организовали фонд», — сказал отец героя Роман Назыров.

Он уточнил, что сначала к работе фонда подключились родственники, потом город, а сейчас есть волонтеры по всей стране. Добровольцы доставляют ребятам необходимые грузы. Разные подразделения разные задачи ставят: БПЛА, запчасти, инструменты, сварочные аппараты, электроды, болгарки.

«Наш фонд ведет также просветительскую работу. Мы организуем передвижные выставки. Вот недавно открыли в Красногорске замечательную выставку детских рисунков, и теперь она поедет по всей стране», — добавил мужчина.

Мама героя Евгения Назырова отметила, что бойцы на фронте сейчас защищают страну, они продолжают путь ее сына тоже.

«Все они наши сыновья, братья, отцы. Мы собираем для них помощь и сами же отвозим. Ребята благодарят нас, а мы — те, кто в тылу — должны быть благодарны им за то, что они встали стеной за всех нас», — добавила Назырова.

