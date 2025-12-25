Воробьев: каждый год в Подмосковье получают профобразование 23 тысячи ребят

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил на заседании Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, что в Подмосковье 23 тысячи молодых людей получают профессиональное образование и 7 тысяч проходят переподготовку при колледжах.

«Каждый год в Подмосковье выпускается 23 тысячи ребят, которые готовы работать, и еще 7 тысяч подготавливаются в рамках переподготовки», — сообщил Воробьев в ходе своего выступления.

Губернатор отметил, что это тоже очень востребованная практика при колледжах, которая позволяет готовить еще специалистов.

Воробьев также рассказал, что одна из приоритетных задач заключается в том, чтобы выпускники получали профессию и были востребованы на рынке труда.

Ранее Воробьев сообщил, что в школах Подмосковья могут преподавать цифровую азбуку и кибербезопасность с начальных классов, для этого есть возможность и инфраструктура.