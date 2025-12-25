Воробьев: искусственный интеллект начали внедрять в подмосковных колледжах

сегодня в 15:22

Искусственный интеллект начали использовать при обучении специалистов в подмосковных колледжах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках своего выступления на заседании Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики.

«В Подмосковных колледжах мы начали внедрять использование искусственного интеллекта в подготовке будущих специалистов. Например, сварщикам он помогает скорректировать траекторию качества сварного шва и настройки оборудования, сокращая брак», — сообщил Воробьев.

Губернатор также рассказал, что для монтажников радио-электронной аппаратуры искусственный интеллект уже сегодня, при его использовании, выявляет дефекты.

«Для логистов анализирует спрос и все, что важно в работе на складских комплексов», — заключил Воробьев.

Ранее губернатор рассказал, что в школах Подмосковья могут преподавать цифровую азбуку и кибербезопасность с начальных классов, для этого есть возможность и инфраструктура.