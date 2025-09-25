Воробьев: иностранцы в Подмосковье могут пройти специальный курс от ФАДН

В Московской области проживают представители самых разных народов и вероисповеданий. Многие из них вносят большой вклад в развитие региона, активно участвуя в его жизни. ФАДН помогает иностранцам в адаптации.

«Агентство разработало специальный курс для иностранцев, есть и индивидуальные консультации. На крупных предприятиях проходят занятия по русскому языку, правилам пребывания в стране и основам законодательства», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за 6 месяцев адаптационные мероприятия для иностранцев посетили около 30 тыс. человек, в том числе подростки. Также агентство напоминает людям об ответственности за правонарушения. Оно распространяет информационные материалы на разных языках.

Как добавил губернатор, в Подмосковье действует стандарт по строительству современных общежитий прямо на территории логистических и производственных комплексов. Иностранные работники проживают в комфортных условиях недалеко от работы.

Воробьев заявил о важности того, чтобы иностранцы чувствовали себя в Подмосковье как дома. При этом они должны уважать законы, культуру и традиции друг друга. Для этого и проводится работа в данном направлении, но она требует внимания, системности и диалога.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.