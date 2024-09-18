Воробьев: гимназии Нахабина присвоили имя погибшего на СВО Героя РФ Водопьянова

В среду замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поучаствовали в открытии мемориальной доски на здании гимназии в Красногорске в честь ее выпускника, погибшего на СВО Героя России Александра Водопьянова, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В церемонии также приняли участие родные бойца и депутат Госдумы Алла Полякова. Теперь нахабинской гимназии № 4 присвоили имя Водопьянова.

Евкуров передал родителям, бабушке и сестре погибшего лейтенанта медаль «Золотая Звезда». Звание Героя России военнослужащему было присвоено посмертно согласно указу российского президента Владимира Путина за проявленные мужество и героизм.

«Дорогие ребята, уважаемые родители, близкие Александра, сегодня мы здесь, чтобы сказать, что мы гордимся нашими героями, мы гордимся вашим сыном! В Московской области дислоцируются легендарные дивизии и подразделения. Он проходил подготовку в одной из них», — сказал Воробьев.

По его словам, данные подразделения выделяют в отдельный ранг. У них — особые задачи и высочайший профессионализм. Там служат те, кто готов всю жизнь посвятить защите Родины.

«Ваш сын Александр воевал достойно ради тех, кем он командовал, за кого он был в ответе, и самое главное, ради нашей страны. Однажды я спросил у офицера, Героя России, чем Герой отличается от простого человека. Он ответил — решимостью сделать один шаг. И этот шаг ваш сын сделал», — заявил губернатор.

Глава региона также поблагодарил учителей и школьников за проявленную инициативу.

«С сегодняшнего дня школа будет носить имя Александра – молодого парня, офицера, сына, футболиста, друга, который учился в этих классах, любил и изучал физику, математику, жил своей обыкновенной мирной жизнью. Низкий поклон Александру, он – наш герой!» – сказал Воробьев.

История героя

В гимназии Александр учился с 1 класса, активно занимался футболом – стал чемпионом Подмосковья, играя в юношеской сборной ФК «Зоркий». В детстве он решил быть офицером, глядя на своего отца, после школы стал курсантом Московского высшего общевойскового командного училища ВС РФ, закончил его в 2022 году. Поступил на службу в должности командира группы в отдельной бригаде специального назначения.

В зону спецоперации Водопьянов уехал в январе 2024 года. А 22 мая в Херсонской области группа под его командованием столкнулась с украинской ДРГ. Александр был ранен, но в одиночку продолжил ближний бой, что позволило его ребятам отойти.

После перегруппировки офицер повел своих солдат дальше, был вновь ранен, но не отступил. Он вывел бойцов на точку эвакуации – туда пришла лодка. Военнослужащие попали под минометный огонь, но смогли добраться до берега, однако туда прилетел дрон. В результате группа выполнила боевую задачу, но потеряла своего 23-летнего командира.

«Естественно, попав в такой тяжелый род войск, где и в мирное время всегда есть место подвигу, он себя проявил, показал. И, выполняя уже боевые задачи, максимально ту теорию, которую он получал в училище, на службе, проявил уже в практике. Да, заветы Суворова «Сам погибай - товарища выручай» у него были в крови», – отметил Евкуров.

Он выразил благодарность родителям за воспитание настоящего героя и патриота своей страны.

«Андрей Юрьевич (Воробьев – ред.), большое спасибо вам, вашей команде, что приняли такое решение – дать гимназии имя Александра. Уверен, что, обучаясь здесь, многие ребята будут идти по его пути. Вечная память Герою!» – сказал замминистра обороны.

По стопам отца

Александр вырос в семье военнослужащих, его отец – участник боевых действий, награжден орденом Мужества. А старшая сестра Елизавета работает инженером-конструктором в оборонном комплексе.

«Особая гордость, когда сын выбирает профессию отца. И в курсантские годы, и в первые лейтенантские месяцы, пока Сашка был здесь, я пытался передать ему свой опыт. В начале января этого года он позвонил и сказал, что к нему подошел комбриг и спросил, готов ли он ехать на СВО. Он ответил, что готов, и завтра уезжает. <…> В марте я был у него под Херсоном, созванивались последний раз 5 мая, на Пасху. Сын сказал – завтра уходим», – вспоминает Владимир Водопьянов.

По его словам, сын никогда не вдавался в подробности – куда и зачем. Долгие дни ожидания шли один за другим, а потом стало известно о гибели героя.

«Человека воспитывает не только семья, но и школа, люди, друзья, коллектив, в котором он находится. Я хотел бы сказать спасибо педагогам, его друзьям по команде, по школе, по училищу, командирам, подчиненным, с которым я познакомился, за то, что Сашка стал вот таким. Сыночек, я всегда гордился тобой, горжусь и буду гордиться!», – подчеркнул Водопьянов-старший.

Имя Александра присвоено и кабинету математики – в старшей школе он учился в физико-математическом классе. Там установили «Парту Героя», а еще обустроили уголок, где хранятся личные вещи Саши – школьный дневник, футболка защитника ФК «Зоркий», фуражка, тельняшка, часы и др.

Классный руководитель погибшего офицера, замдиректора по учебно-воспитательной работе, учитель математики Виктория Бабич рассказала, что Водопьянов был очень дружелюбным, отзывчивым и компанейским парнем, настоящим товарищем и другом, а еще любил спорт.

«Вчера папа нам передал записку, которую Саша написал ему. Без слез читать невозможно. В ней говорится о том, что Героем для него всегда был папа. Он прошел две войны, имеет орден Мужества. И вот последние слова в этой записке: «Папа, я превзойду тебя!»», – заявила Бабич.