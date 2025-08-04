Воробьев анонсировал встречи с директорами подмосковных школ перед 1 сентября

В Подмосковье до 1 сентября пройдет ряд больших заметных встреч и с директорами школ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Встречи пройдут и на педагогическом собрании, и в режиме ВКС, добавил губернатор.

«Очень важно, уважаемые коллеги, чтобы каждый директор школы, учитывая большую программу капитального ремонта, соответственно, проинформировал и родителей, которые беспокоятся, и детей о готовности школы», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Губернатор добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.