Воробьев: 8 из 10 учеников предпрофессиональных классов идут в вузы на бюджет

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что 8 из 10 выпускников предпрофессиональных классов поступают на бесплатное обучение в вузы. В регионе такие классы открыты в 90% школ, в них учатся более 47 тысяч старшеклассников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Они обучаются по восьми направлениям: инженерное, агротехнологическое, медиа, IT, предпринимательское, медицинское, кадетское, психолого-педагогическое. В этом году количество предпрофессиональных классов выросло на 42%.

«Для нас очень важно, чтобы уже в школе наши ребята получали серьезную профессиональную подготовку и уверенно делали первые шаги в профессии. Поэтому в 2023 году мы начали создавать у нас в Подмосковье предпрофессиональные классы. Уже сейчас мы видим, что выпускники таких классов показывают хорошие результаты по ЕГЭ — в среднем на 7 баллов выше, чем школьники по стране, и больше 80% ребят поступают в вузы на бюджет, — отметил губернатор.

Воробьев добавил, что обучение в предпрофессиональных классах позволяет лучше подготовиться к экзаменам и поступлению на то направление, которое выбрал ученик. Кто-то решает связать свою жизнь с IT, кто-то с бизнесом, а кто-то понимает, что его призвание — быть врачом или учителем.

«Мы стараемся оснащать школы современным оборудованием, чтобы ребята могли проводить исследования, пробовать себя в научной работе. В этом году таких классов стало больше по всем направлениям, особенно в IT и агротехнологиях», — рассказал глава региона.

Партнеры предпрофессиональных классов

Сегодня в Московской области у классов насчитывается более 400 партнеров. Среди них «Росатом», авиационная корпорация «Рубин», Научно-производственное предприятие «Исток». Ребята могут пройти здесь практику, некоторые организации выделяют им места для целевого обучения.

«У нас в Люберцах очень активно развиваются IT, инженерные и физико-математические классы. Ученики глубоко погружаются в сферу математики, физики, искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Эти образовательные программы открывают перед ребятами новые возможности для ранней профориентации, раскрытия своих способностей в науке и технологиях, в успешной подготовке к поступлению в вуз и участию в профильных олимпиадах», — отметил учитель информатики и IT-технологий гимназии №16 «Интерес» (г. о. Люберцы) Павел Волгин.

Достижения учеников

Самый высокий процент поступления на бюджет продемонстрировали IT-классы — 94%. На занятиях они не только учат программирование и информатику, но и реализуют собственные проекты, посещают IT-компании для прохождения профориентационных экскурсий. Также в топ-3 вошли выпускники инженерных (89%) и медицинских (84%) классов.

Самые высокие оценки на ЕГЭ получили выпускники IT-классов. Математику, информатику и физику они сдали на 9 баллов выше, чем школьники в России. Инженерные и предпринимательские классы превзошли средний показатель на 7 баллов. «Инженеры» также добились высоких результатов в математике, физике и информатике, а «предприниматели» — в обществознании. «Медики» набрали на 6 баллов больше по биологии и химии.

Куда предпочитают поступать выпускники

Это Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Российский государственный аграрный университет МСХА имени К.А. Тимирязева, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский физико-технический институт.

Знакомиться с вузами ребята начинают еще в школе. Они ходят на мастер-классы, лекции, занятия по разработке проектов, участвуют семинарах и конференциях. При поступлении ученики предпрофессиональных классов могут получить до 10 дополнительных баллов.

«Инженерный класс Балашихинского лицея дал мне не только знания, но и ясность в выборе будущего. Я благодарен нашим преподавателям – настоящим профессионалам и чутким наставникам, они заряжали своей энергией и любовью к предмету. Высокий уровень подготовки позволил мне успешно сдать экзамены и поступить в престижный вуз, сделав уверенный шаг к профессии мечты», – сказал выпускник Балашихинского лицея, студент МГТУ им. Н.Э. Баумана Семен Карташов.

