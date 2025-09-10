Вопросы жителей Обухова обсудили на выездной администрации

Глава Богородского округа Игорь Сухин вместе с заместителями и специалистами профильных служб провел 9 сентября в Обухово выездную встречу с жителями. Прием прошел в местном культурном центре « Обухово» и был посвящен решению вопросов, волнующих жителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Один из них касался многоквартирного дома № 81 на улице Ленина. Как выяснилось, жильцы уже более двух лет живут без газа и горячей воды. Причиной стали новые требования к газовому оборудованию и отсутствие дымоходов. Хотя многие из них установили электрические бойлеры, проблема требует кардинального решения.

«Комиссия уже выезжала на место, но решения найти не удалось. Мы поднимем ее заключение, поищем варианты и подключим к работе управляющую компанию», — сказал Игорь Сухин.

Еще одна тема — работа школьного стадиона. Жители пожаловались, что, несмотря на формальную доступность, попасть на спортивную площадку с детьми на практике невозможно. Администрация взяла этот вопрос на контроль, пообещав разобраться в причинах и найти способ исправить ситуацию.

Также поступили многочисленные жалобы на работу 34-го автобусного маршрута, связывающего Обухово с Монино. Жители указали на регулярные нарушения расписания и частые отмены рейсов. Глава округа назвал такую ситуацию недопустимой и сообщил, что в адрес автоколонны будет направлен официальный запрос для выяснения причин сбоев и обеспечения стабильной работы транспорта.

По итогам встречи по ряду проблемных вопросов будет организован выезд специалистов на места для детального изучения обстановки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.